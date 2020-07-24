وزير الرياضة الايطالي: عودة الجمهور لمدرجات الملاعب في سبتمبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما–ألمح وزير الرياضة الايطالي، فينتشينتسو سبادافورا الى امكانية فتح مدرجات الملاعب أمام الجمهور في شهر أيلول/سبتمبر المقبل مع بداية الموسم الرياضي القادم .

وقال الوزير في تصريحات اذاعية اليوم الجمعة “إذا سمح المنحنى الوبائي بذلك، فسنكون قادرين في أيلول/ سبتمبر على العودة لرؤية الجمهور بمدرجات الملاعب” الرياضية.

ولكنه أضاف “من الواضح أننا لن نملأ مدرجات الملاعب كما في السابق”، حيث “سنحترم سلسلة كاملة من الإجراءات التي تتم دراستها في هذه الساعات”.

يشار الى أن دوري أندية الدرجة الاولى لكرة القدم قد استؤنف بدون جمهور وتبقت ثلاث جولات لحسم اللقب، حيث يتعين على فريق يوفنتوس، المتصدر حاليا، اقتناص ثلاث نقاط للفوز ببطولة هذا الموسم.