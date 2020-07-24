ايطاليا تعلن فرض الحجر الصحي على القادمين من رومانيا وبلغاريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما–أعلنت ايطاليا اليوم الجمعة تطبيق الحجر الصحي على القادمين الى أراضيها من رومانيا وبلغاريا بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في كلا البلدين.

وقال وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا في مذكرة “وقعت للتو على مرسوم جديد ينص على فرض الحجر الصحي على المواطنين الذين أقاموا في رومانيا وبلغاريا خلال الـ 14 يومًا الماضية”.

ونوه بأن “هذا الإجراء ساري المفعول أصلا على جميع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن”. وقال: “ان فيروس كورونا لم يهزم ويستمر في الانتشار. هذا هو السبب في الحاجة إلى الحذر والحيطة”.

وأشار الى أنه غقد اجتماعا مع وزير الخارجية لويجي دي مايو، للتحقق بصورة آنية من الإطار الوبائي على المستوى الدولي.