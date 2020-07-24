ايطاليا: 5 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية تحت سقف الـ300

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الجمعة عن خمس حالات وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 252 اصابة جديدة بالوباء، وذلك غداة الاعلان عن 306 اصابة الحصيلة اليومية الاعلى في الآونة الاخيرة.

ووفق بيانات الوزارة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و97.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 12 ألفا و301.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 198 ألفا و192، بعد أن تماثل 350 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفبروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 245 ألفا و590

وبقي 713 مريض يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، من بينهم 45 بغرف العناية المركزة