الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لـ”كل السيناريوهات” على حدود لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جاهزيته لـ”كل السيناريوهات” على حدود لبنان بعد تعزيز قواته قرب الحدود تحسبا من هجمات انتقامية من حزب الله.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي في بيان “في أعقاب تقييم الوضع بجيش الدفاع، ووفقًا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية، سوف تتغير استعدادات جيش الدفاع في المناطق العسكرية والمدنية بهدف تعزيز حالة الدفاع في الحدود الشمالية”.

وأضاف “بالإضافة الى تعزيز القوات وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار القوات بالقرب من الحدود مع لبنان. كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية”.

وتابع ادرعي “وفقًا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، سيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية. كما أنه في بعض البلدات يتوقع اغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان”.

ويعلن الجيش الإسرائيلي منذ يومين عن تعزيزات في الحدود مع لبنان بعد تلويح حزب الله بالانتقام لمقتل احد عناصره في هجوم ينسب إلى إسرائيل على هدف قرب العاصمة السورية دمشق يوم الإثنين الماضي.

وقال أدرعي “في هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية، بالتنقل على المحاور، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا عن تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار”.

وأضاف ادرعي “يبذل الجيش الإسرائيلي جهود في مهمة الدفاع على سكان الشمال ويبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة كافة السيناريوهات أمام عمليات العدو. يعتبر جيش الدفاع دولة لبنان مسؤولة عمّا يحدث داخل أراضيها”. وأردف “كما التقى قائد المنطقة الشمالية اليوم رؤساء السلطات المحلية في الشمال وأكد ان الجيش يستعد لمجموعة من السيناريوهات ويجري تقييم متواصل للوضع وسيواصل الاستعداد لأعمال دفاعية وعملياتية، وفق الحاجة”.