طلب مساءلة برلمانية لوزيرة الداخلية الايطالية اثر انتهاك مهاجرين تونسيين للحجر الصحي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مسؤولون في حزب الرابطة الايطالي اليميني المعارض انهم سيطلبون مساءلة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي أمام البرلمان بشأن انتهاك سبعة مهاجرين تونسيين للحجر الصحي بفرارهم من مركز لاستقبال المهاجرين بمقاطعة ماركي وسط البلاد

وقال أمين عام الحزب في المقاطعة، ريكاردو اوغوستو ماركتي، “سنطلب من الوزيرة تقديم تفسيرات لما حدث”.

وتتهم احزاب يمين-الوسط المعارضة حكومة ائتلاف حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي بفتح االحدود والمرافئ أمام الهجرة غير النظامية مع تفشي جائحة كوفيد-19 مما يعرض صحة المواطنين الايطاليين للخطر.

وكانت وزيرة الداخلية قد أعلنت قبل يومين أنها ستزور تونس الأسبوع القادم لبحث موضوع الهجرة، حيث شهدت البلاد مؤحرا زيادة في تدفقات الهجرة السرية الى جنوب ايطاليا انطلاقا من سواحل تونس عبر مراكب هجرة صغيرة.