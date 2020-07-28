الخارجية الإيطالية: تطورات جيدة لعملية المصالحة في فزان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بآخر التطورات على طريق عملية المصالحة السياسية في منطقة فزان الليبية، والتي قادت إلى إنشاء “مجلس” فزان الممثل للواقع الاجتماعي والعشائري الواسع في المنطقة.

وكان عدد من النشطاء من جنوب ليبيا قد أعلنوا أمس، تأسيس مجلس في جنوب ليبيا باسم “مجلس إقليم فزان”، بهدف تمثيل الإقليم الثالث بليبيا في ظل الصراع على السلطة والموارد بين إقليمي برقة شرق البلاد، وطرابلس في غربها غربها تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني التي تحظى باعتراف الامم المتحدة.

وأضاف بيان للخارجية الإيطالية الثلاثاء، أن “فزان منطقة إستراتيجية لتحقيق التوازن بليبيا وفي المنطقة بأسرها، ويمكنها أن تقدم مساهمة حاسمة لتحقيق الاستقرار في البلاد برمتها”. لهذا السبب “تؤكد الخارجية دعمها الكامل للمبادرة واستعدادها لتعزيز التطورات الإيجابية الجارية في المنطقة في المحافل الأوروبية أيضًا”.