المفوضية الأوروبية: مشاورات إعادة توزيع المهاجرين لم تؤت ثمارها بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها على دراية ووعي بحجم التحديات التي تواجهها إيطاليا في مجال إدارة تدفقات المهاجرين نحو سواحلها خاصة جزيرة لامبيدوزا في اقليم صقلية.

وأشارت المفوضية على لسان المتحدث باسمها أدلبرت يانيس، إلى أن المحادثات تجري بشكل دائم مع الدول الأعضاء من أجل تنسيق عمليات إعادة توزيع المهاجرين بعد انقاذهم في البحر.

وأوضح المتحدث: “هذه المحادثات جزء من جهودنا الدائمة لتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، ولكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن، لكننا نقدم لإيطاليا مساعدات مالية وعملية للتعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين”.

هذا وينحصر دور المفوضية الأوروبية بتنسيق وتسهيل الحوار بين عواصم الدول الأعضاء في كل مرة يتم فيها انقاذ مهاجرين في البحر ويجري البحث عن بلدان “متطوعة” لاستقبالهم، وذلك بسبب غياب آلية مستدامة متفق عليها لمعالجة هذا الشق من مشكلة الهجرة واللجوء.

إلى ذلك، تعهدت المفوضية بإصدار استراتيجيتها الجديدة بشأن الهجرة واللجوء في أيلول/سبتمبر القادم، بعد أن كان الأمر مقرراً في بداية الربيع من العام الحالي.

وأوضح المتحدث أن الاستراتيجية الجديدة ستعالج الكثير من المواضيع الشائكة التي “فشلت” السياسات المتبعة حتى الآن في التصدي لها، مثل مسألة إعادة القبول والبعد الخارجي للظاهرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقيات إعادة قبول مع 18 دولة خارج حدوده، ولكن العواصم تجد صعوبة بالغة في تفعيل التعاون مع دول المنشأ والعبور لتطبيقها.

يذكر أن إيطاليا تتخوف بشكل خاص من استمرار تدفق المهاجرين القادمين من تونس، وهو الموضوع الرئيسي الذي شغل وزيرة الداخلية الإيطالية أثناء زيارتها لتونس يوم أمس.