نتنياهو: نصرالله يخدم مصلحة إيران على حساب الدولة اللبنانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الجيش مستعد “لكل السيناريوهات” على الجبهة الشمالية.

وقال نتنياهو “كانت عمليتنا أمس مهمة وهي أحبطت إختراقا لأراضينا. كل ما يحدث حاليا هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكريًا في منطقتنا. نصرالله يخدم هذه المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية”.

وأضاف “لا أقترح على أحد اختبار جيش الدفاع أو دولة إسرائيل. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا”.

وقد عقد نتنياهو اليوم جلسة لتقييم الوضع في مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بمشاركة كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي وقائد المنطقة العسكرية الشمالية ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات الحربية وضباط كبار آخرين وتلقى خلالها إيجازات أمنية.

وقال نتنياهو”آخذ انطباعا بأن الجيش الإسرائيلي مستعد بشكل جيد للتعامل مع أي سيناريو محتمل. نواصل العمل من أجل إحباط التموضع العسكري الإيراني في منطقتنا”.

وأضاف” سنقوم بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن أنفسنا وأنصح لحزب الله بأخذ هذه الحقيقة البسيطة بعين الاعتبار. إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات”.

ويسود الهدوء الحذر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد أن قال الجيش الإسرائيلي أنه احبط أمس محاولة تسلل لعناصر حزب الله الى إسرائيل.

ولكن الإذاعة الإسرائيلية قالت “تستمر حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي وخاصة في سلاحي الاستخبارات والجو”. وأضافت “في مسعى منها لتخفيف التوتر الأمني في الحلبة الشمالية نقلت إسرائيل رسالة اطمئنان الى حزب الله اللبناني عبر طرف ثالث، أوضحت فيها ان وجهتها ليست لتصعيد الأوضاع”.