سالفيني: حالة الطوارئ الصحية انتهت ويجب اطلاق سراح الايطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –اعتبر زعيم حزب الرابطة الايطالي المعارض، ماتيو سالفيني، أن حالة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا المستجد قد “انتهت”، متهما الحكومة باستغلال الجائحة من أجل البقاء في سدة الحكم.

وقال سالفيني، مخاطبا تظاهرة احتجاجية للباعة الجائلين ضد حالة الطوارئ أمام مقر مجلس النواب الايطالي اليوم الثلاثاء، “لا أرى حالة طوارئ صحية، ما لم يكن هناك شخص ما يستغل هذا الوضع للحفاظ على مقعد السلطة. إن إبقاء الإيطاليين مغلقين في بيوتهم هو تحد للدستور”. وأردف زعيم حزب الرابطة “يجب إطلاق سراح الإيطاليين”.

وكان سالفيني قد تعرض لانتقادات لرفضه ارتداء الكمامة خلال ندوة جرت أمس بمقر مجلس الشيوخ. وعلق وزير الصحة على الامر داعيا الى الوحدة في مواجهة الجائحة، وقال “هذه القواعد ضرورية، لا يمكن التشكيك فيها. نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا إحساس بالدولة والمؤسسات”.

وكانت الحكومة الايطالية قد ألمحت في وقت سابق الى امكانية تمديد حالة الطوارئ الصحية الى نهاية العام الحالي.