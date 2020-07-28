اجتماع دبلوماسي افتراضي رفيع المستوى بين ايطاليا وسلطنة عمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أجرت نائب وزيرة الخارجية الايطالية، مارينا سيريني اجتماعا افتراضيا اليوم الثلاثاء مع أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.

وأشارت الخارجية الايطالية الى أن الاجتماع الافتراضي، الذي “بدأ بتحليل تداعيات وباء كوفيد-19، أتاح الفرصة لتعزيز الروابط القوية القائمة والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وعلى وجه الخصوص، تم الاتفاق على استئناف الأعمال التحضيرية لاجتماع جديد للجنة الثنائية الإيطالية-العمانية، بعد اجتماعها الأخير في عام 2017. وأشارت الخارجية الايطالية الى أن الغرض من هذه اللجنة الثنائية هو “تطوير التعاون المتبادل بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية”.

وبدوره، غرد أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان عبر منصة (تويتر) مشيرا الى أن “العلاقات العمانية الايطالية المتنامية وأهم القضايا الاقليمية والدولية بحثناها في اجتماعنا الافتراضي اليوم مع نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني”. ونوه البوسعيدي بأن “تعزيز علاقات السلطنة مع دول العالم أولوية للدبلوماسية العمانية، بما في ذلك تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة لمكافحة كوفيد-19”.