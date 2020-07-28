تقرير أوروبي: أقل من نصف المهاجرين غير النظاميين يتم ترحيلهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سلط تقرير للمحكمة الأوروبية للتدقيق (بمثابة ديوان محاسبة أوروبي) الضوء على تعثر تنفيذ عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى بلدانهم الأصلية أو لبلد ثالث آمن.

وأشار التقرير الصادر اليوم، الى أن عمليات الإعادة شملت العام الماضي ما نسبته 38% فقط من الأشخاص المفترض ترحيلهم من أوروبا بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة فيها.

هذا ويتم ترحيل حوالي نصف مليون مهاجر غير قانوني سنوياً نحو بلدان ثالثة.

وأكد التقرير أن المشكلة تكمن بشكل أساسي في عدم رغبة دول المنشأ أو دول العبور للتعاون مع أوروبا لاستقبال العائدين، حيث “يتعلق الأمر بأسباب داخلية وأيضاً مالية وقانونية”، حسب النص.

من جهة أخرى تؤكد المحكمة الأوروبية للتدقيق وجود ثغرات قانونية في الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و 18 دولة، ما يجعل سير عمليات الإعادة معقدة وبطيئة.

تعليقاً على الأمر، أكدت المفوضية الأوروبية أنها على وعي بالمشكلة وأن الاستراتيجية الجديدة حول الهجرة واللجوء، المأمول إعلانها في أيلول/سبتمبر القادم، ستتصدى لهذا الأمر، في إطار معالجة البعد الخارجي للهجرة واللجوء.