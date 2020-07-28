ايطاليا: دعم وساطة الامم المتحدة باليمن وقلق ازاء الدور الايراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني دعم حكومة بلادها لجهود الامم المتحدة في اليمن، مبدية القلق حيال دور ايران في المنطقة

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جمع المسؤولة الايطالية اليوم الثلاثاء مع أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، حسبما أفادت الخارجية الايطالية والتي نوهت بدبلوماسية الوساطة والدفع نحو الحوار بين الاطراف التي دأبت السلطنة على ممارسته في منطقة الخليج.

وبشأن النزاع المسلح الذي يعاني منه اليمن، ومع استئناف الأعمال القتالية وخطر التشرذم ، جددت سيريني الإعراب عن “دعم إيطاليا لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ، بالنظر أيضا إلى الحالة الإنسانية الصعبة التي يمر بها ذلك البلد”.

وقال نائبة وزير الخارجية، في إشارة إلى دعم إيران لجماعة الحوثي “لدينا بعض المخاوف بشأن الموقف الذي اتخذته طهران فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية وخاصة الدعم المقدم لبعض الجهات الفاعلة غير المؤسساتية ونقل تكنولوجيا الصواريخ ، بالإضافة بالطبع إلى قضية حقوق الانسان”. ورأت أنه “من الضروري إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة”، أي الاتفاق النووي في فيينا عام 2015 الذي انسحبت منه ادارة ترامب، و”مواصلة الحوار الصريح والبناء مع السلطات الإيرانية “