ايطاليا: 11 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع ضئيل للاصابات اليومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الثلاثاء عن 11 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل ارتفاع بسيط في الاصابات اليومية بالوباء حيث تم تأكيد 181 اصابة جديدة، بعد الاعلان عن 170 مساء الاثنين.

ووفق بيانات الوزارة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و123.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 12 ألفا و609.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 198 ألفا و756، بعد أن تماثل 163 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفبروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 246 ألفا و488

عدد المرضى بالمستشفيات اليوم 749 مريض (بزيادة قدرها 9 مصابين جدد مقارنة بالامس)، من بينهم 40 بغرف العناية المركزة