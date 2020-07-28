وزير الدفاع الايطالي: تطوير العلاقات مع مصر لن يعيق تحقيق العدالة بمقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني أن تطوير العلاقات مع السلطات المصرية “لن يشكل عائقا” أمام تحقيق العدالة في قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.

وقال الوزير، خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بقضية ريجيني اليوم الثلاثاء، “نتوقع خطوات إلى الأمام في تحديد المسؤولين عن القتل، ولكن تطوير العلاقات مع مصر ضروري، بدءًا من السيناريو الليبي”. وأضاف “توجد إرادة لتطوير حوار جاد ومسؤول وملح مع القاهرة”.

ونفى غويريني تأثير بيع فرقاطتين لمصر على أداء القوات البحرية الايطالية لمهامها، حيث أعلن أن “مجموعة فينكانتييري التزمت بتسليم سفينتين جديدتين من طراز Fremm إلى وزارة الدفاع بحلول عام 2024 لتحل محل الفرقاطتين اللتين ربما يتم بيعهما إلى مصر”.