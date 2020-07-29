شقيقة الاب دالوليو: ندائي ألا ننسى سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وجهت شقيقة الاب اليسوعي باولو دالوليو مناشدة تدعو لعدم نسيان شعب سورية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين الايطاليين في روما بمناسبة مرور سبع سنوات على اختفائه بمدينة الرقة، شمالي سورية.

وقال إيماكولاتا دالوليو “ندائي هو ألا ننسى سورية. اختُطِف باولو لأنه اعتبر مهمته أن يكون إلى جانب الشعب السوري”. وأضافت “في آخر فيلم للمخرجة ياسمين فضة بعنوان (عيونى )، تتم رواية كارثة الوضع السوري وخاصة المختفين قسريا، وهي جريمة ضد الإنسانية من جميع النواحي ولم تتلق الاهتمام الكافي وهذه مسؤولية دولية “.

وأشارت شقيقة الاب اليسوعي الى “إن تذكر باولو هو وسيلة للحث على تسليط الضوء على مصيره ، والذي ما زلنا لا نعرفه، وربما لن نعرفه أبدًا، لأن إلقاء الضوء على مصير الأفراد يعني إلقاء الضوء على بعض العمليات التي غالبًا ما تكون أوسع بكثير وهذا ما يجب معرفته. فالذاكرة والحاضر لا غنى عنهما لإيجاد أسس صحيحة للمستقبل، وسورية بحاجة إلى ذلك”.

وكان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن في صيف العام الماضي عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن شبكات تنظيم (داعش) للخطف أو الأشخاص المسؤولين عن خطف رجال الدين المسيحي ماهر محفوظ وميشيل كيال وغريغوريوس إبراهيم وبولس يازجي والاب اليسوعي باولو دالوليو .

وذكر البرنامج أنه “في يوم 29 تموز/يوليو 2013 ، اختطف داعش الكاهن اليسوعي الإيطالي دالوليو في الرقة. كان الأب يخطط للقاء داعش للمطالبة بالإفراج عن الآباء محفوظ وكيال ، ورؤساء الأساقفة إبراهيم ويازجي. لم يتم رؤيته أو السماع منه منذ ذلك الحين”

يشار إلى أنه منذ إختفاء دالوليو وردت أنباء متضاربة بشأن مصيره، منها من تشير إلى أنه على قيد الحياة، بينما تحدثت أخرى عن أن الأب الإيطالي قد لقي مصرعه في مدينة الرقة، على يد أحد قادة التنظيم الارهابي .