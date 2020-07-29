برلماني إيطالي ينتقد موقف الحزب الديمقراطي من الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد برلماني إيطالي موقف الحزب الديمقراطي، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، من الهجرة.

وقال أمين سر تيار (أوروبا +) بينيديتّو ديلا فيدوفا في تصريحات لنشرة أخبار (سكاي 24) الأربعاء: “أجد أن من غير المقبول أن يتخذ الحزب الديمقراطي الآن موقفاً بشأن الهجرة، فلقد صوتوا لإعادة تمويل خفر السواحل الليبي والمراسيم الأمنية لا تزال فاعلة كما تركها سالفيني، ولم تخضع حتى للتعديلات التي أوصت بها رئاسة الجمهورية”، عند تشكيل الحكومة.

وأضاف ديلا فيدوفا أن “الحزب الديمقراطي قرر السماح بأن تملي عليه حركة خمس نجوم أجندتها بشأن الهجرة، والتي لم تغيّر رأيها بالمهاجرين أبدًا مقارنة بالوضع عندما كانت حليفة مع سالفيني”.

وخلص سكرتير (أوروبا +) الى القول، إن “الحزب الديمقراطي الذي كان يعارض سالفيني، يقبل بسياساته اليوم”، فـ”إما أن تتغير الأمور، أو ليتبنى الصمت بالأحرى”.