السفير الأمريكي بروما: إيطاليا نموذج يُقتدى به في التصدي للجائحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى روما، لويس أيزنبرغ، إن إيطاليا كانت “نموذجاً” في “الحملة التي شنتها” ضد فيروس كورونا، و”أنا واثق”، من أنها ستظل “مثالاً” يُقدى به.

وذكّر السفير أيزنبرغ في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الأربعاء، بأنه “كنت هنا طوال فترة الوباء. منذ اليوم الذي وضعت فيه قدمًا في إيطاليا، وحتى قبل ذلك، شعرت بمودة كبيرة للبلد خلال الفترة التي أمضيتها هنا في ظل انتشار كوفيد 19”.

وتابع “بعد ذلك، أضفت إلى العاطفة إعجاباً لا يصدق بالشعب الإيطالي، المستقل والقوي للغاية”، فهو “مقتنع ومستقل في نفس الوقت، لكن الناس اصغوا معًا للحكومة، الرئيس كونتي، الوزير دي مايو والبرلمان”، وقد “عمل الشعب كله معًا”.

واردف السفير “وهكذا تغلبوا على هذا الفيروس الخبيث بشكل أفضل من أي شخص آخر حتى الآن، إيطاليا مثال رائع لما يجب القيام به، وأنا واثق من أن الإيطاليين سيواصلون أن يكونوا مثالاً في طليعة هذه الحملة”.

ورداً على سؤال حول أكثر ما أعجبه في سنوات تواجده الثلاث في إيطاليا؟، قال: “من السهل الإجابة على ذلك: إنهم الناس”، مبينا أنه “إذا كان من الممكن حدوث معجزة، فإن الشخصية التي كنت أود أن ألتقي بها هي ليوناردو”، دا فنتشي.

وتابع: “ثم أن من السهل قول إن أكثر ما أعجبني في إيطاليا هم الناس، فالشعب الإيطالي مضياف جدًا، أنا لا أتحدث الإيطالية، أتعلمها، لقد استقبلونا جيدًا، أناس دافئون للغاية، من السهل أن نرى كيف إن ذكاء ليوناردو أو الإمبراطورية الرومانية أو الثقافة قد ولدت من شعب يتمتع بهذه الصفات الفكرية”، واختتم بالقول إن “إيطاليا ستظل بلد الصف الأول”.