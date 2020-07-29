أيزنبرغ: نأمل أن تغادر روسيا وتركيا ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى روما، لويس أيزنبرغ، عن “الأمل بأن تغادر روسيا وتركيا، ليبيا”.

وأضاف السفير أيزنبرغ في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الأربعاء، أن “الولايات المتحدة تأمل ألا تصبح ليبيا مسرحا لحرب بالوكالة بين روسيا وتركيا، وأن تتخلى هاتان القوتان عن البلاد وتعيدها إلى الليبيين”.

وذكر السفير، أن “ليبيا مهمة من ناحية السلام وملف الهجرة، بالنسبة لإيطاليا ولجميع أوروبا”، مبينا أن “الولايات المتحدة تدرك ذلك، ونحن نعمل بالتعاون مع إيطاليا لمحاولة فهم كيفية التفاوض لإبقاء ليبيا بأيدي الليبيين ووقف الهجرة”.

وخلص السفير آيزنبرغ مطمئناً: “نحن نتحدث بصوت قوي وهناك اتصال مستمر مع إيطاليا بشأن ليبيا. يجب أن يستمر ذلك ونأمل أن تحل روسيا وتركيا المشكلة وتقرران مغادرة ليبيا”.