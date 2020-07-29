إعادة تموضع للقوات الأمريكية في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت الولايات المتحدة الأمريكية نقل مقر القيادة العامة لقواتها من شتوتغارت في ألمانيا إلى بلجيكا، وفق ما نقلت وسائل اعلام متعددة عن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده قررت سحب 11900 عسكري خارج ألمانيا لإعادة نشرهم في كل من بلجيكا وإيطاليا.

كما نقل عن الوزير الأمريكي تأكيده أن بلاده تنوي إعادة نشر قوات تابعة لها في بولندا ودول البلطيق، مبينا انه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع هذه الدول”، وفق كلامه.

ورغم تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن الأمر يتعلق بتعزيز قوة الردع الأطلسية مقابل التهديد الروسي المستمر، نشر الرئيس دونالد ترامب تغريدة تؤكد أن نقل القوات من المانيا إلى بلجيكا يأتي بسبب رفض برلين رفع مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويوجد في ألمانيا 34500 جندي وعسكري أمريكي، سيتم إعادة 6400 منهم إلى بلادهم ونشر عدد آخر في دول أخرى، حسب تصريحات اسبر.

هذا ومن المقرر أن يتم نقل 2000 جندي إلى مدينة مؤنس (جنوب بلجيكا)، حيث تتمركز القيادة العسكرية للحلف، بالإضافة إلى وجود المقر الأساسي له في العاصمة بروكسل.