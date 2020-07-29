سفير الولايات المتحدة بروما: قلق لأمن الموانئ الإيطالية من الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى روما، لويس أيزنبرغ، “قلق” الولايات المتحدة ازاء أمن الموانئ والبنية التحتية الايطالية التي تهم الصين.

وأضاف السفير أيزنبرغ في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الأربعاء، أن “الموانئ جزء أساسي من البنية التحتية بالنسبة لإيطاليا، وهناك موانئ كبيرة وهامة عديدة، وقد زرت مؤخرا تريستي والبندقية، وكنت في جنوة”، سابقاً.

وأشار السفير الى أن “هناك خوف من أن الصينيين يريدون دخول أهم الموانئ والبنى التحتية”، واختتم محذراً من “أنهم نجاحوا في أماكن أخرى، وهناك قلق على أمن هذه الموانئ”.