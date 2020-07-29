أيزنبرغ: تحركات الصين خطيرة ونأمل أن تغير نهجها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى روما، لويس أيزنبرغ، إن الصين “دولة مثيرة للاهتمام”، لكن “أفعالها خطيرة ، ونأمل أن تغير طريقة عملها”.

وتحدث السفير أيزنبرغ في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الأربعاء، عن عن التحدي الذي تمثله الصين، والذي وصفه وزير الخارجية مايك بومبيو في الأيام الأخيرة بأنه “استبداد جديد”.

وذكر السفير أن “هونغ كونغ خير مثال على الإجراءات التي اتخذتها الصين والتي يمكن تعريفها بأنها خطيرة للغاية”، مشيرا الى أن “الأمر لا يتعلق بالشعب الصيني، فهناك 1.3 مليار صيني”.

واستعرض أيزنبرغ جميع التحديات التي تفرضها بكين، فـ”هناك الحزب الشيوعي الصيني الذي يتخذ إجراءات في المحيط الهادئ للسيطرة على الجزر، وهي أراض دولية، مما يخرق الاتفاقية التي أبرمتها المملكة المتحدة مع الصين بشأن هونغ كونغ”، كما “يقوم بسرقة الملكيات الفكرية مسبباً أضراراً اقتصادية للبلدان الأخرى، وكل هذا يجعلها خطرة”.

وبحسب السفير، فإن “هناك ما يكفي من الأدلة التي يمكن إحضارها من إيطاليا ومن دول أوروبية أخرى، من الولايات المتحدة، في سياق منظمة التجارة والصحة العالميتين، حيث يؤدي الوجود الصيني الى إلحاق ضرر بالأعضاء الآخرين في هذه المنظمات”.

وخلص ايزنبرغ الى القول إن الصين “تمثل خطراً كبيراً، لكننا نأمل أن تكون هناك فرصة لتغيير الطريقة التي تعمل بها، لكي تكون كيانا يشارك بشكل بناء في ظل حكم القانون الذي تلتزم به بقية العالم”.