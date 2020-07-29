إيطاليا: اعتقال 19 مهاجراً رسوا في لامبيدوزا بعد طردهم مسبقاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن تسعة عشر مواطنا من خارج الاتحاد الأوروبي، رسوا في لامبيدوزا في الأيام الأخيرة، اعتُقلوا في أغريجينتو بسبب عودتهم إلى إيطاليا على الرغم من طردهم منها مسبقاً.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “وحدة العمليات المتنقلة التابعة لقوات الشرطة في أغريجينتو، نفذت أمر التوقيف وتم وضع الـ19 قيد الإقامة الجبرية في مركز استقبال قريب”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “أحد عشر من بين المعتقلين، خرق أمر الترحيل، بينما كان الـ8 الآخرين قد حظوا بأمر إقصاء عن التراب الوطني الإيطالي”.