إيطاليا: وقوع 6 وفيات و289 إصابة جديدة بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إن 6 أشخاص آخرين قضوا جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى يوم أمس.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن “الوفيات منذ بداية حالة الطوارئ بلغت 35129″، وأنه مقارنة بأمس الأول، تم تسجيل 289 إصابة جديدة”.

وذكرت المعطيات أن “هناك حاليا 12,616 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بكوفيد 19″، وأنه “تم الإبلاغ عن 275 حالة شفاء أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية”، وبذلك “يبلغ عدد المتعافين بشكل عام 199,031 شخصاً”.

وأشارت وزارة الصحة الى أن “المرضى الذين يعانون من الأعراض في المستشفيات، هم حاليا 732″، أي “بانخفاض بحاصل 18 حالة عن يوم أمس، من بينهم 38 في أقسام العناية المركزة، وهم أقل بحالتين”.

وكشفت معطيات الوزارة أنه “حتى الآن تم إجراء 6,690,311 تحليل كشف عن الإصابة بكوفيد 19″، وهي “بزيادة بمقدار 56,018 مسحة منذ يوم أمس”.