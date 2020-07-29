أطباء بلا حدود: أزمة الهجرة ستسوء لغياب سياساتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة أطباء بلا حدود إن أزمة الهجرة لا بد لها أن تسوء لغياب السياسات التي تنظمها.

وأضاف رئيس المنظمة كريستوس كريستو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، أن “أزمة المهاجرين في منطقة المتوسط ستزداد ​​سوءًا، وذلك فقط بسبب السياسات غير المنطقية التي تضعها دول أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي ترى في من يأتونها فارين، مشكلة فقط لا ظاهرة تاريخية يجب مواجهتها وحلها بكفاءة وبإنسانية”.

وفيما يتعلق بالوضع في صقلية، حيث يواصل المهاجرون الوصول وفرار آخرين من مرافق الاستقبال، قال كريستو إن “​​من الضروري إنقاذ كل حياة في منطقة المتوسط”، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى وضع “سياسة أوروبية واسعة النطاق، الاتفاق مع البلدان التي يأتي منها المهاجرون، واتخاذ تدابير استقبال مختلفة عن تلك الحالية وتوفير برامج دمج فعالة”.

ووفقاً لرئيس المنظمة الإنسانية، فإنه “ينبغي على القادة الأوروبيين التدخل أيضاً في تلك البلدان التي تُداس فيها حقوق الإنسان، لا سيما في ليبيا، حيث الوضع مقلق وهناك نحو 650 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء”.

وأضاف رئيس أطباء بلا حدود أن “هؤلاء أناس يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر مع رعاية طبية ومساعدات إنسانية محدودة”، وهم “ضحايا للعنف من قبل من يجب أن يعتني بهم، والذين غالبا ما يتصرفون كسجّانين بلا رحمة”.

وأشار كريستو إلى أن “جائحة كوفيد 19 زادت أوضاع المهاجرين سوءًا، كما هي الحال في محافظة إدلب السورية، حيث انتشرت الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير بين العاملين بالمجال الإنساني في مخيمات اللاجئين منذ بداية يوليو/تموز”.