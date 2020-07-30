بلجيكا: تعليق صلاة عيد الأضحى في منطقة أنفرس بسبب كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا عن تعليق صلاة عيد الاضحى يوم غد الجمعة في كافة مساجد مدينة أنفرس وضواحيها (شمال البلاد).

ويأتي القرار، حسب البيان الصادر عن المجلس الذي يُعنى بشؤون المسلمين في البلاد، تماشياً مع إجراءات وقيود فرضتها السلطات المحلية على المنطقة بكاملها اثر التفشي الواسع لوباء كوفيد-19 منذ عدة أسابيع.

وينصح المجلس المسلمين من سكان هذه المنطقة بالصلاة في منازلهم.

وأوضح المجلس أن باقي الصلوات لا تزال مسموحة في مساجد المنطقة نفسها، مناشدة المصلين احترام قواعد محددة، منها احضار سجادة صلاة شخصية، وضع الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

بالمقابل سيتم الإبقاء على صلاة العيد في باقي المساجد المنتشرة في بلجيكا، على ألا يزيد عدد المشاركين عن 100 شخص وأن يتم احترام المعايير السابقة الذكر.

يذكر ان منطقة انفرس تخضع منذ عدة أيام لإجراءات مشددة منها حظر التجول من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، إقفال المقاهي والمطاعم قبل منتصف الليل بنصف ساعة، تعميم ارتداء الكمامات ومنع التجمعات، وذلك بسبب تفشي الوباء بشكل كبير.