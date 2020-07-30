يوروستات: تواصل ارتفاع معدلات البطالة بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت معدلات البطالة الموسمية في عموم دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر حزيران/يونيو الماضي مقارنة بما كانت عليه خلال الشهر الذي سبقه من العام الحالي.

وأشار مكتب الاحصائيات الأوروبية يوروستات، إلى أن التوجه نحو الارتفاع جاء على الرغم من أن شهر حزيران/يونيو كان شهد عمليات خروج تدريجية من تداعيات وباء كورونا الذي انتشر بكثافة في الدول الأعضاء في الاتحاد.

ويفيد التقرير أن متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو سجل 7,8% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ7,7% الشهر الذي سبقه من العام الحالي، بينما 7,1% مقابل 7,0% في عموم دول الاتحاد للفترة القياسية نفسها.

أما بطالة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً فقد شهدت ازدياداً ملحوظاً، إذ وصلت نسبة العاطلين عن العمل في دول الاتحاد إلى 16,8% في شهر حزيران/يونيو مقابل 16,2% الشهر الذي سبقه، بينما تفاوت في منطقة اليورو ما بين 17,6% مقابل 17,5% في الفترة نفسها.

هذا وقد طالت ظاهرة البطالة النساء أكثر من الرجال في عموم دول الاتحاد وكذلك في منطقة اليورو.