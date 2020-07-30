الاتحاد الأوروبي يعدل لائحة الدول المسموح فتح الحدود أمام رعاياها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – صدرت اليوم عن المجلس الوزاري الأوروبي لائحة معدلة بأسماء الدول التي سيسمح لمواطنيها دخول أراضي دوله.

وشملت اللائحة الجديدة كلاً من كندا، استراليا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، الأوروغواي والصين شرط المعاملة بالمثل.

ويعتبر سكان كل من أندورا، موناكو، سان مارينو والفاتيكان من سكان الاتحاد الأوروبي.

ولوحظ استبعاد الجزائر من اللائحة الحالية مقارنة بتلك التي تم نشرها قبل عدة أسابيع، وذلك بناء على اعتبارات تتعلق بانتشار الوباء فيها.

إلى ذلك، يؤكد المجلس الوزاري الأوروبي بأنه يؤسس لائحته على معايير موضوعية وطبية وعملية تتعلق بمعدلات الإصابة في البلدان المقصودة، وقدرة أنظمتها الصحية على التجاوب وشرط المعاملة بالمثل.

هذا ويجري تحديث اللائحة مرة كل 15 يوماً حسب التطورات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أغلق حدوده الخارجية قبل أشهر اثر تفشي جائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن اللائحة الأوروبية لا تكتسب صفة الزامية، إذ أن الدول الأعضاء في الاتحاد تتمتع بحرية وضع لوائحها الخاصة.