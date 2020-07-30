ايطاليا: 3 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية ترتفع الى 386

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الخميس عن ثلاث حالات وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت الاصابات اليومية مجددا الى 386 وذلك بعد يوم من الاعلان عن 289 اصابة.

ووفق بيانات الوزارة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و132

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 12 ألفا و230.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 199 ألفا و796، بعد أن تماثل 765 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 247 ألفا و158

ويبقى 748 مريض يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات (بعد ان انضم اليهم 17 جدد بين أمس واليوم)، من بين هولاء 47 بغرف العناية المركزة