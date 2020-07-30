الشيوخ الايطالي يصوت برفع الحصانة عن سالفيني لمحاكمته بقضية مهاجري سفينة أوبن آرمز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صوت مجلس الشيوخ الإيطالي مساء اليوم الخميس لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب الرابطة المعارض، ماتيو سالفيني، فاسحا الطريق لمحاكمته أمام القضاء الصقلي في قضية رفضه انزال مهاجرين ظلوا عالقين قبالة المياه الايطالية على متن سفينة المنظمة الاسبانية غير الحكومية (أوبن آرمز) في شهر آب/أغسطس من عام 2019.

وصوت 149 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح رفع الحصانة البرلمانية، بينما رفض ذلك 141 وامتنع عضو واحد عن التصويت

ويتهم سالفيني، بوصفه وزيرا للداخلية حينها، بالاحتجاز المتعدد لمهاجرين كرهائن (أكثر من مائة كانوا على ظهر السفيتة) ورفضه السماح لرسو سفينة المهاجرين التي تقطعت بها السبل أمام جزيرة لامبيدوزا.