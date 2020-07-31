حركة خمس نجوم الايطالية: لا ليونة مع الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الرئيس السياسي المؤقت لحركة خمس نجوم، فيتو كريمي على أن “هذه اللحظة تتطلب نقل رسالة مفادها أنه لن تكون هناك سياسات أكثر ليونة” في قضية الهجرة.

وأضاف فيتو، في تصريح لمحطة سكاي نيوز24 الاخبارية الايطالية الجمعة، تزامنا مع زيارته لاقليم صقلية جنوبي البلاد، “أول رد علينا أن نقدمه هو (تسيير) عمليات الاعادة” لدول المنشأ للمهاجرين غير النظاميين.

وأشار الرئيس السياسي للحركة شريكة الحزب الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، “مع تونس هناك اتفاق يجري العمل لزيادة أدواته” بشأن تسريع رحلات اعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين. وقال “انها مؤشرات توضح (للمهاجرين) أنه لا يمكنهم القدوم إلى إيطاليا أملا في مرسوم عفو لتسوية أوضاعهم غير القانونية”.