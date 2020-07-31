27 ألفا يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أدى عشرات الاف الفلسطينيين صلاة العيد بالمسجد الأقصى مع التزام التعليمات الصحية لتفادي انتشار فيروس كورونا.

واعلنت إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 27 ألفا شاركوا باداء الصلاة في المسجد.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية حثت كبار السن والمرضى على عدم القدوم إلى الصلاة لتفادي انتشار الفيروس بين المصلين.

كما حثت دائرة الأوقاف المصلين على التزام التعليمات الصحية بارتداء الكمامات وجلب سجاجيد الصلاة والتزام التباعد ما بين المصلين.

وعكس انتشار الفيروس بنفسه على أعداد المصلين التي كانت منخفضة مقارنة مع السنوات الماضية.

والقى مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين خطبة قصيرة دعا خلالها الفلسطينيين إلى الوحدة فيما بينهم من أجل مواجهة الاخطار التي تواجه قضيتهم.

وفي الضفة الغربية فقد اقتصرت مظاهر العيد على اداء صلاة العيد في الساحات المفتوحة ضمن قيود حددتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفرض الحكومة الفلسطينية اغلاقا على المحافظات الفلسطينية تشمل منع التنقل بين المحافظات واغلاق المحال التجارية لمدة 3 ايام مع الانتشار الكبير للفيروس.