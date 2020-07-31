دي مايو يعلن عن زيارة قريبة لتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو عن زيارة قريبة تقوده الى تونس من أجل ابرام اتفاقية جديدة في مجال الهجرة مع السلطات هناك، وذلك بعد أيام من زيارة وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي للبلد بشمال افريقيا.

جاء ذلك خلال مقابلة اجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، كشف فيها عن مخاوف من موجة هجرة كبيرة قادمة من تونس على غرار تلك الألبانية في مطلع الالفية الثالثة.

وقال دي مايو “يجب أن تمضي المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة بشأن الهجرة، وسأذهب قريباً إلى تونس بنفسي للتعامل مع القضية”. وأردف “لكني أريد أولاً أن نعمل على الفور على اتفاق مع السلطات التونسية للاستيلاء على القوارب المستخدمة للهجرة”. وأضاف “يذكرنا هذا السيناريو بألبانيا بداية عام 2000، حيث ثم التعاون مع حكومة تيرانا بهذا المعنى، مما ساهم في وقف التدفقات. برأي علينا أن نجرب الطريقة نفسها مع تونس، وبطبيعة الحال العمل على جبهات متعددة”.

ووفق بيانات وزارة الداخلية الايطالية، فإن من مجموع 11 ألف و191 مهاجر غير نظامي وصلوا الى البلاد منذ بداية العام الحالي، هناك 5 آلاف و237 منهم انطلقوا من سواحل تونس، ومن بينهم 4 آلاف تقريبا يحملون الجنسية التونسية.