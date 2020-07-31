الجزائر خارج قائمة الدول المسموح لرعاياها دخول ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت ايطاليا اسقاط الجزائر من قائمة الدول المسموح لمواطنيها الدخول الى أراضيها، حسبما جاء في مرسوم صدر الجمعة عن وزارة الصحة

وأشارت مذكرة بهذا الصدد الى أنه “استنادا إلى تطور الإطار الوبائي، وقع وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا أمرا بإسقاط الجزائر من قائمة الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي يمكن لمواطنيها القدوم إلى إيطاليا مع الالتزام بالحجر الصحي، دون أسباب ملحة مثبتة”.

كما أعلن الوزير تمديد الحجر الصحي الالزامي على رعايا رومانيا وبلغاريا وعلى كل من مر أو أقام في هاتين الدولتين خلال الاسبوعين الماضيين.

وكان المجلس الوزاري الأوروبي قد استبعد الجزائر في لائحة معدلة صدرت أمس بأسماء الدول التي سيسمح لمواطنيها دخول أراضي دوله.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أغلق حدوده الخارجية قبل أشهر اثر تفشي جائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن اللائحة الأوروبية لا تكتسب صفة الزامية، إذ أن الدول الأعضاء في الاتحاد تتمتع بحرية وضع لوائحها الخاصة.