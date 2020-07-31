قيادي بالحزب الديمقراطي الايطالي: عدم تناسق سياسات أوروبا فاقمت أزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عزا نائب الامين العام للحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو تفاقم الازمة في ليبيا الى عدم تناغم سياسات دول الاتحاد الاوروبي تجاهها.

وقال أورلاندو، في تصريح لاحدى قنوات التلفزة العامة الجمعة “العديد من المشاكل الليبية نتجت أيضًا من كيفية تحرك أوروبا بطريقة غير متناسقة الأطراف وباستخدام استراتيجيات مختلفة”.

وأردف القيادي في الحزب شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، “أعتقد أن الحاجة إلى مبادرة مشتركة على المستوى الأوروبي تفرض نفسها” في الوقت الراهن، مشيرا الى أن المسألة “لا تتعلق حصرا بليبيا، بل ايضا بتونس”.