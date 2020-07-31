إسرائيل تلوح بضرب بنى تحتية لبنانية ردا على حزب الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- لوحت إسرائيل بضرب البنى التحتية اللبنانية في حال مهاجمة منظمة حزب الله اللبنانية أهداف إسرائيلية.

وقالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الجمعة، إن “المستوى السياسي الإسرائيلي أوعز إلى الجيش بتدمير بنية تحتية لبنانية اذا اقدمت منظمة حزب الله على مهاجمة أهداف إسرائيلية”.

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي ” في هذه الحالة سنشهد عملية غير اعتيادية للجيش الإسرائيلي ضد حزب الله وضد الدولة اللبنانية”.

وتابع المصدر “الايعاز صدر بعد سلسلة مداولات وجلسات استشارية عقدها امس وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الاركان افيف كوخافي الذي اكد انه يجب تحميل المسؤولية عن اي اعتداء ينطلق من لبنان ليس على منظمة حزب الله فحسب، وانما على الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها”.

واعتبرت الإذاعة الإسرائيلية إن “هذه اول مرة تهدد فيها اسرائيل بضرب البنى التحتية اللبنانية ليس في اطار معركة شاملة وإنما كرد على اعتداء محدود المكان”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على الحدود اللبنانية تحسبا من هجوم تنفذه منظمة حزب الله.

وكانت منظمة حزب الله توعدت بالانتقام من إسرائيل بعد أن قالت إن احد عناصرها قتل في غارة جوية قالت إن إسرائيل نفذتها على موقع قرب العاصمة السورية دمشق قبل اسبوعين.