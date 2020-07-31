إيطاليا: وصول 157 مهاجراً ليل أمس ورصد ثلاثة قوارب بالمياه الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول مجموعة مؤلفة من 157 مهاجراً الليلة الماضية، فضلا عن رصد ثلاثة قوارب هجرة أخرى في المياه الليبية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “بعض القوارب التي كان على متنها مهاجرون، انطلقت من على السواحل الليبية بين مساء أمس وصباح اليوم. غادر قارب من المنطقة الساحلية شرق أبو كماش”، أقصى شمال غرب ليبيا.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تم الإبلاغ عن سفينتين أخريين في المياه الليبية، إحداهما على متنها 17 شخصًا بينما تحمل الأخرى 15”.

أما بالنسبة للمهاجرين الذين هبطوا أمس، فقد قالت المصادر إنه “تم انتشال ما مجموعه 157 شخصاً: 81 في المياه قبالة لامبيدوزا”، بينما “رسا 68 مهاجراً بشكل مستقل على سواحل جزيرة كابو ريزوتّو” في حين “تم تعقب 8 مهاجرين على شاطئ بانتيليريا”، في وسط المضيق البحري الفاصل بين صقلية وتونس.