الرئيس الإيطالي: إعادة فتح المدارس هدفنا الأساسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن إعادة فتح المدارس بعد العطلة الصيفية هو هدفنا الأساسي، على أن يتم ذلك في جوّ من المشاركة.

وفي كلمته خلال حفل تسليم المروحة التقليدي من قبل جمعية الصحافة البرلمانية، بمقر الرئاسة، قصر (كويرينالي) الجمعة، أضاف الرئيس ماتّاريلا أن “أبناءنا عانوا كثيرا من عام دراسي لم يتمكنوا فيه من تلقي التنشئة الموعودة لهم بالكامل، فقد أثر انتشار الفيروس على إجراء الدروس والامتحانات بشكل منتظم”.

واشار رئيس الجمهورية الى أن “النظام الإيطالي لا يمكنه تبديد طاقات أخرى، ويهدد بإهمال مواهب أبنائنا”، مؤكدا أن “إعادة فتح منتظم للمدارس يمثل هدفاً أساسياً يجب السعي وراءه”، وذلك “في جوّ آمل أن يتم في ظل التعاون والمشاركة”.

وذكر الرئيس أن “تدابير حماية صحة وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة التعليمية والمدرسية، يجب أن تجعل إيطاليا في وضع يمكنها من مواجهة التحدي”، مع ضرورة أخذ التباين الإقليمي في بلادنا بنظر الاعتبار”.

وحث ماتاريلا على “وجوب بذل كل جهد في هذا الاتجاه من قبل العديد من الأبطال الذين يمتلكون دوراً يلعبونه في هذا الصدد، في المؤسسات والمجتمع”، مبينا أن “إمكانية حصول الأجيال الشابة على مستقبل أفضل والمساهمة فيه تتطلب ذلك”.

يذكر أن الحفل السالف الذكر، ينطوي على تسليم مروحة مزيّنة لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، من قبل دار الصحافة البرلمانية (ASP)، ويقام سنويا بين شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، في قصر الرئاسة (كويرينالي)، ومقر مجلسي الشيوخ، قصر (ماداما) والنواب قصر (مونتي تشيتوريو)، بمناسبة تعليق أعمال البرلمان للعطلة الصيفية.