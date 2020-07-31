الداخلية الإيطالية: تعيين سفينة حجر صحي للمهاجرين بـ700 محل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه “تم تعيين سفينة للحجر الصحي للمهاجرين الوافدين لصقلية”.

وقالت مصادر من مقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي) الجمعة، إن السفينة المذكورة، “تنتمي إلى أسطول السفن الكبيرة السريعة”، ومع ذلك “فإن بإمكانها أن تستوعب حوالي ألف شخص، وستكون قابلة للاستخدام مع طاقة استيعابية بين 600-700 مهاجر”، وذلك “بناءً على تدابير التباعد الإجتماعي المفروضة ضد انتشار كوفيد 19”.

وذكرت مصادر الداخلية، أنه “سيتم خط مسارات مضادة لإنتشار فيروس كورونا على متن السفينة”، والتي “ستكون في غضون أيام قليلة جاهزة للخدمة في صقلية”. واختتمت بالقول إنه “بالإضافة إلى ذلك، ستسعى وزارة الداخلية إلى توفير سفينة ثانية ليتم إرسالها إلى مقاطعة كالابريا”، جنوب البلاد.