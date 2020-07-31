إيطاليا فيروس كورونا يصيب 379 شخصاً ويخلّف 9 وفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن وقوع تسع وفيات و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التحديث اليومي حول حالة طوارئ كوفيد 19، أن “أربع حالات وفاة من أصل 9 وقعت في مقاطعة لومبارديا”، وأنه “بذلك يرتفع عدد الضحايا في البلاد إلى 35,141 منذ بداية الأزمة، في حين يبلغ إجمالي حالات الإصابة 247,537”.

وأشارت المعطيات الى أن “جميع مقاطعات إيطاليا، باستثناء فالي داوستا، سجلت إصابات جديدة في الـ24 ساعة الماضية”، وهي “كالتالي: فينيتو الأكثر تأثرًا بـ117 إصابة أكثر من أمس، تليها لومبارديا بـ77 وإميليا رومانيا بـ36”.

وأضافت وزارة الصحة، أنه “تعافى 199,974 منذ بداية حالة الطوارئ”، بينما “تبلغ النتائج الإيجابية من حيث الإصابة بالفيروس 12,422 في الوقت الحالي”، وأن “716 منهم في المستشفيات لظهور الأعراض عليهم”، بينما “يخضع 41 مصاباً للعناية المركزة و11,665 للحجر المنزلي”.