برلمانية إيطالية معارضة: دي مايو كرر اليوم ما نقوله منذ سنوات عن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، كرر اليوم ما كنا نقوله منذ سنوات عن المهاجرين.

وكان الوزير دي مايو قد قال في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) اليوم، إن “قضية هبوط المهاجرين واقترانها بالمخاطر الصحية لوباء فيروس كورونا هي مسألة أمن قومي”، على وكتبت زعيمة حزب (أخوة إيطاليا) جورجا ميلوني على صفحتها في (فيسبوك) الجمعة: “صباح الخير لدي مايو الذي اكتشف الآن أنه يجب منع انطلاق قوارب الهجرة لوقف الهجرة غير النظامية”.

وقالت ميلوني لوزير الخارجية، “ستشرح لنا لاحقا لماذا لم تفكر أبدًا بفرض الحصار البحري الذي طرح (أخوة إيطاليا) فكرته منذ سنوات”.

وقد أكد دي مايو في تصريحاته، أنه “يجب العمل فوراً على اتفاق مع السلطات التونسية للاستيلاء على القوارب والطوافات المستخدمة في العبور وإخراجها من الخدمة، لأن القوارب التي تصل من هذا النوع، التي تسمى بالقوارب الأشباح، غالبًا ما تهرب من مراقبة الرادار”.