وزيرة داخلية إيطاليا: اتفاق على نص جديد للمرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إنه تم التوصل إلى اتفاق حول النص الجديد الذي يعدل بالفعل المرسومين الأمنيين، اللذين كان قد وضعهما وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني.

وأعلنت الوزيرة لامورجيزي انتهاء اللقاء الذي جمعها والأغلبية الحكومية مساء اليوم بمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي)، مبينة أنه “سيتم الآن تقديم النص إلى إدارات الحكم الذاتي المحلية لمقاطعات البلاد”.

وكانت وزيرة الداخلية قد قالت في تصريحات في التاسع من الشهر الجاري: “نحن نعمل على إنهاء النص بسرعة، لكنه يعتمد على أوقات الأنشطة البرلمانية”، وأن “اليوم سيلتئم الاجتماع الثالث الذي نقوم به”، حيث “أحرزنا بعض التقدم، ويبدو لي أن هناك تقارباً حول العديد من النقاط، وهناك نقاش حول التدابير المعقدة”.