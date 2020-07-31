برلمانية إيطالية تدعو لإلغاء المراسيم الأمنية والاتفاقات مع ليبيا بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت برلمانية إيطالية الى إلغاء المرسومين الأمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وكذلك الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

وأضافت عضو مجلس النواب من تيار (أحرار ومتساوون) روسيلّا موروني، ف يتصريحات الجمعة، أنه “يجب على هذه الأغلبية البرلمانية أن تغيّر سياسات الهجرة تمامًا”، وذلك “من خلال إلغاء المراسيم الأمنية والاتفاقيات المشينة مع خفر السواحل الليبي”.

وخلصت موروني الى القول أن “عدم القيام بذلك يعني خيانة أحد الأسباب التي قمنا لأجلها أنا والعديد من زملائي الآخرين بمنح الثقة لهذه الحكومة حتى الآن”.