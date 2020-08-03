بلجيكا: السلطات تحذر من الانتشار السريع لكوفيد 19 في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المتحدثة باسم المركز الوطني للأزمات في بلجيكا فريديريك جاكوب، أن كوفيد 19 يستمر بالانتشار بسرعة وكثافة في مختلف مناطق البلاد ويطال كافة الشرائح العمرية.

وأشارت المتخصصة بالأمراض المعدية، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، لاستعراض تطورات الوباء، إلى تسجيل 3435 إصابة جديدة خلال الفترة ما بين 24 – 30 تموز/يوليو الماضي، ما يعني أن معدل الإصابات الوسطي وصل إلى 490.7 يومياً.

وأوضحت جاكوب أن معدلات القبول في المشافي شهدت ازدياداً ملحوظاً خلال الفترة القياسية نفسها، حيث “يخضع 271 مريضاً حالياً للعلاج من تداعيات كوفيد 19 في المشافي منهم 58 في وحدات العناية المركزة”، وفق كلامها.

أما بالنسبة لعدد الوفيات، فقد تم تسجيل ما متوسطه 3 وفيات يومياً خلال الفترة القياسية نفسها بزيادة طفيفة عن الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الماضي.

وقد أدى وباء كوفيد 19 إلى إصابة 69849 شخصاً وأودى بحياة 9845 آخراً من بداية انتشاره في البلاد.

وعلى الرغم من أن السلطات الرسمية تتحفظ على التصريح بوجود موجة ثانية من الوباء، إلا أن الخبراء والمختصين يؤكدون بالفعل أن البلاد تعيش في خضم هذه الموجة التي لا يُعرف مداها حتى الآن.

إلى ذلك سجلت بلجيكا نسبة إصابات بمقدار47.7 حالة لكل مائة ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين.