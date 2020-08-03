إيطاليا: اختبارات أولية قريباً للقاحات كوفيد 19 على الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر طبية إيطالية إن البحث عن لقاح ضد وباء كوفيد 19، يجري على قدم وساق.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه في هذا الإطار، يستعد مستشفى سان جيراردو في مونتزا (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) وجامعة ميلانو، لتجربة اللقاح الإيطالي المرشح لشركتي (تاكيس) و (روتافارم بايوتك).

وذكرت المصادر أنه “هذه هي تجربة المرحلة الأولى التي ستشمل 80 متطوعًا صحيًا”، وأن “من المتوقع أن يتم علاج العناصر الأولى في كانون الأول/ديسمبر”، مبينة أنه “في مجال اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، هناك منصات تكنولوجية عديدة، تم تطويرها بواسطةالشركتين المذكورتين، تعتمد بحوثها المبتكرة للغاية على الحمض النووي، ومن وجهة نظر سريرية أيضًا”.

وبهذا الصدد، علق الطبيب المساعد لقسم الأمراض المعدية بجامعة ميلانو بيكوكا، ومدير قسم الأمراض المعدية في سان جيراردو، باولو بونفانتي، قائلا إن “هذا اللقاح مبتكر لأنه، خلاف لغيره قيد الاختبار حاليًا، لا يستخدم ناقلًا لإنتاج الأجسام المضادة الفيروسي، على سبيل المثال فيروس غدي معطل”، بل “يتكون من جزء من الحمض النووي الذي بمجرد حقنه في العضلات، يحفز رد فعل مناعي (أجسام مضادة وخلوية) والذي يمنع العدوى”.

وخلص بونفانتي إلى القول إن “هذه المنصة التكنولوجية تضمن أيضًا تكرار التطعيم إذا لم تكن الاستجابة دائمية”.