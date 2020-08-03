 نتنياهو: حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل من الأعلى عالميًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل تُعدّ من بين الأعلى عالميًا”.

وأضاف في مستهل جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا “إن عدد الموتى يتزايد، إذ يبلغ عدد الضحايا الذي سُجل خلال الأسبوع الماضي 68 شخصًا وهو يرتفع. إنه يتزايد في دولة إسرائيل وقد يبلغ أرقامًا كبيرة”.

وقد قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، إن “عدد مرضى كوفيد 19 في البلاد، بلغ 73231 بينهم 541 وفيّات”.

وأضافت “ومن مجمل الإصابات هناك 334 وصفت حالتهم خطيرة و100 مربوطين بجهاز التنفس الإصطناعي، و47523 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 25167”.

وعلى الرغم من ذلك فقد اشار نتنياهو إلى “إننا متواجدين على مدار الأسبوعين الأخيرين على ما يبدو في مرحلة استقرار”.

وقال “بخصوص المعطيات الإضافية فإن العدد الصافي للمرضى المصابين بحالات خطيرة يتراكم بوتيرة بطيئة وليس على نحو من شأنه أن يشكل تحديًا على جهاز الصحة”.

وأضاف “نقدّر أنه ليس بوسعنا البقاء على هذا الرقم، فإن معطيات الإصابة بالفيروس مرشحة للازدياد أولاً، وسيشهد ارتفاعًا في حال زاد عدد المرضى، ومن هذا المستوى سيكون وضعنا صعبًا جدًا”.

وتابع “نحن معنيون بتخفيضه أيضًا إلى مستوى يسمح لنا بقطع سلسلة انتشار العدوى، وهو أمر يصعب جدًا تحقيقه في ظل انضمام آلاف المرضى الجدد إلى الجهاز يوميًا. نحتاج الوسائل الرقمية والوسائل البشرية لاكتشاف وتتبع سلاسل انتشار”.