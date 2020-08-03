الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل ناجع لكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – نبهت منظمة الصحة العالمية بأن وباء كوفيد 19 قد لا يجد دواء أو حلاً ناجعاً، وذلك رغم السباق العالمي الجاري لإنتاج لقاحات مناسبة.

جاء هذا الموقف على لسان المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم غيبريسيس، خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنيت بُث اليوم.

وشدد المسؤول الأممي على عدم وجود أدوية ناجعة حالياً للتعامل مع الوباء، “وربما لن يحدث هذا أبداً”، على حد قوله.

ويتماشى كلام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مع العديد من تصريحات المتخصصين بعلم الوبائيات في مختلف أنحاء العالم، والذين باتوا يؤكدون على ضرورة أن يتعايش العالم مع هذا الوباء الجديد.

يذكر أن العديد من الدول والهيئات ومنها المفوضية الأوروبية كانت وقعت عقوداً لشراء لقاحات، لا تزال قيد التحضير، أملاً في التغلب على الوباء.