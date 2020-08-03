تقرير: ربع الإسرائيليين بدون حماية من خطر الصواريخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو انغيلمان، إن قرابة ربع المواطنين الإسرائيليين بدون حماية ملائمة من خطر الصواريخ.

وكشف انغليمان في تقرير جديد نشره اليوم الإثنين عن “عيوب خطيرة في قدرة إسرائيل على الدفاع عن الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ وغيرها من التهديدات الجوية”.

وقال: “لا تتوفر ملاجئ صالحة قرب المنازل لأكثر من مليونين ونصف مليون من المواطنين بينهم أكثر من مئتي ألف في منطقة الحدود الشمالية” أي الحدود اللبنانية والسورية.

كما أشار إلى أن المؤسسة الأمنية غير مستعدة لخفض المساعدات الأميركية.

وقيم في هذا الصدد استعدادات وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المساعدة الأمنية للسنوات 2019-2028 وبرنامج الدفاع الصاروخي.

وبحسب الاتفاقية الموقعة عام 2016، والتي تتضمن تحويل 38 مليار دولار لإسرائيل، يتم تحويل بعض أموال المساعدة إلى قيمة سعر صرف الشيكل وتستخدم للشراء من الصناعات الدفاعية في إسرائيل.

وأشار إلى انه “مع ذلك، اعتبارا من عام 2022، سيتم تخفيض أموال التحويل تدريجيا، مع حدوث تخفيض كبير في عام 2025، ومع حلول عام 2028 سيتم إلغاء أموال التحويل تماما، ثم ستنتهي الاتفاقية بين البلدين، وهذا يعني أنه مع تقدم الاتفاقية، ستتمكن إسرائيل من شراء عدد أقل من الأسلحة والتدابير الأمنية المتخذة في البلاد بمساعدة أموال المساعدات الأميركية”.

وانتقد في هذا الصدد وزارة الدفاع الإسرائيلية على أساس أن خطة لم تصاغ بعد بشأن كيفية الحفاظ على المشتريات على الرغم من الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وفي ما يخص سلطة المعابر فقد أشار التقرير انها لم تجمع المعلومات عن المسافرين الاجانب كما تعمل دول اخرى وليس لديها المعلومات الكافية مما يعرقل اجراء مراقبة لى دخول عناصر غير مرغوب فيها لاسباب امنية او جنائية ومهاجرين غير قانونيين.

وأوصى التقرير بجمع المعلومات عن الرعايا الاجانب الذين يصلون الى إسرائيل قبل وصولهم.