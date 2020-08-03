دراسة علمية: كورونا فيروس قد يتنقل من الانسان للحيوانات الأليفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت دراسة علمية إمكانية انتقال كورونا فيروس من الانسان إلى الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب.

وأجرى الباحثون الايطاليون المشرفون على الدراسة فحوصات واختبارات على 540 كلباً و227 قطة يعيشون في منازل في شمال البلاد، بصرف النظر عما إذا كان سكانها قد أصيبوا بالفيروس أم لا، مع التركيز على المناطق التي سجلت فيها إصابات عالية.

ووجد الباحثون أن 3.4% من الكلاب و 3.9% من القطط المشمولة بالدراسة طورت أجساماً مضادة ضد فيروس كورونا، وأن “هذا يعني أنها أصيبت بالمرض”، وفق الدراسة التي تم تداولها من قبل بعض وسائل اعلام أوروبية.

هذا ولم تقدم الدراسة، ألتي أجريت ما بين آذار/مارس وأيار/مايو هذا العام، أي دليل علمي على أن كورونا فيروس قد يقتل الحيوانات.

وتعليقاً على هذا الأمر، أكد مدير المعهد الألماني للصحة الحيوانية توماس ميتينليتر، أن نتائج الدراسة قد عززت القناعات الموجودة أصلاً لدى العلماء حول إمكانية انتقال الفيروس من الانسان إلى الحيوان وليس بالاتجاه المعاكس فقط.

وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الحيوانات الأليفة لا تلعب دوراً أساسياً في انتشار الفيروس، وبالتالي لا داعي لأن يقلص الأشخاص تواصلهم مع حيواناتهم الأليفة.

بالمقابل، يوصي العلماء الأشخاص الذين تثبت اصابتهم بالفيروس بالابتعاد عن الحيوانات، وذلك “على الرغم من عدم وجود أي دليل علمي على أن الحيوانات قد تموت جراء المرض”، وفق الدراسة.