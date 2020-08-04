إيطاليا: وصول سفينة حجر المهاجرين الى لامبيدوزا واستمرار نقلهم إليها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية استمرار عمليات نقل المهاجرين على متن سفينة الحجر الصحي (Gnv Azzurra) التي رست صباح اليوم على سواحل جزيرة لامبيدوزا.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “منذ أكثر من ساعتين، يستمر وضع المهاجرين الذين تم إحضارهم من النقطة الساخنة في بلدة كونترادا إيمبرياكولا على متن السفينة، مع كمامات وحقائب ظهر، ليظلوا على متنها”، وأن “هناك ما يقرب الألف محل متاح على متن السفينة”، بينما “صعد إليها حتى الآن حوالي 300 مهاجر”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “بحلول نهاية اليوم، يجب إخلاء مركز الاستقبال، الذي كان يستضيف حتى الليلة الماضية أكثر من 700 شخص، بينما لا تتجاوز سعته الـ95 شخصاً”.