بلجيكا: استمرار ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 وتشاؤم من قبل الخبراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا عن اكتشاف 465 إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 وتسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني لإدارة الأزمات أن معدل الإصابات خلال الفترة ما بين 25-31 تموز/يوليو الماضي قد ارتفع بنسبة 60% عن الأسبوع الذي سبقه، مؤكداً تسجيل 571.1 حالة يومية كمعدل وسطي.

وأشار المركز الى أن معدلات القبول في المشافي تواصل ارتفاعها هي الأخرى، فهي استقبلت ما متوسطه 22 حالة يومياً خلال الفترة القياسية نفسها.

يذكر أن وباء كوفيد 19 قد أصاب 70314 شخصاً في البلاد وأودى بحياة 9850 آخراً منذ بداية تفشيه.

هذا وتأتي الأرقام الجديدة المعلنة اليوم تزامناً مع تصريحات متشائمة للعديد من المتخصصين في علم الوبائيات والمتابعين لشأن كوفيد 19، وحسب البروفيسور ستيفن فان غيشت، فإن “من الواضح أننا في خضم موجة ثانية من الوباء”.

أما الدكتور مارك فان رانست، فيقول أن عودة التفشي السريع للوباء في البلاد تعد مسألة وقت فقط.